Sağlık endüstrisinin en büyük temsilcilerinden INVAMED, sağlık alanında inovasyon ve AR-GE projesi başvurularını almaya başladı.

Tıbbi endüstrinin gerektirdiği özel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) alanlarına sahip olan INVAMED üretim tesisi, tıbbi inovasyonu harekete geçirmek ve proje yapılandırmalarına ekonomik olarak uygulanabilir koşullar sağlamak amacı ile üretim tesisi bünyesinde INVAcenter adıyla inovasyon ve simülasyon merkezi kurdu. INVAMED Başkanı Raşit Dinç, yaptığı açıklamada INVAcenter programı ile projeleri, patent onayı almış ya da patent aşamasında olan fikirleri, sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı projeleri geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini; projenin özel ekipman ve mentorluk gibi bireylerin ve küçük işletmelerin ulaşamayacağı temel kaynaklara erişim sağlayacağını, farklı gelişim aşamalarındaki çalışmaların ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz bir dizi kaynak ve hizmet sunacağını belirtti. “Yaptığımız projelerle önemli bir güç olarak ülkemiz ihracatına hizmet ediyoruz ve beş temel eksenden oluşan Türkiye kalkınma politikasına uygun bir vizyonla ilerliyoruz” diyen Dinç, “Planlı, istikrarlı, rekabetçi üretim ve nitelikli insan gücünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Dönüm noktası niteliğindeki bu süreçte temel odak noktamız geliştirmek. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en kritik tıbbi sorunlara yönelik çözümler geliştirmek için iş birlikleri oluşturacağız” dedi.

Dinç, ayrıca INVAMED’in üretim yeteneğini istikrar oluşturmak ve geçim kaynaklarını arttırmada kullanarak, gelişmekte olan dünyanın karşı karşıya olduğu tıbbi zorluklara yenilikçi çözümler sunan girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

INVAMED, dünya ile rekabet etmenin yanı sıra, dışa bağımlılığı azaltan ve sağlık sisteminin direncini arttıran projelere yatırım yaparak, bu projeleri tamamlamayı hedefleyen INVAcenter ile yeterli desteği alamamış ve katma değeri yüksek projelerin dünyanın en hızlı büyüyen tıbbı cihaz pazarında yer edinmesine yardımcı olacak.