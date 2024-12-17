Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taragay Ayçe, İnuit-Türk 2 Sergisi beğeniye sunuldu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nimetullah Burnak, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine Kılıçaslan tarafından açılan sergi, farklı ülkelerden çeşitli alanlarda eserler üreten yetenekli sanatçıların çalışmalarını bir araya getirdi. Sanatın farklı dallarındaki potansiyellerini keşfetme fırsatı sunarken, 2024’e anlamlı bir veda etmeyi amaçlayan sergi 16 Şubat tarihine kadar açık kalacak.