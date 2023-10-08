Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tabanca ile intihara teşebbüs eden bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenimahalle 3552. sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.E. (30), tabanca ile kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti. Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.E.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.