Giresun Atatürk Meydanı’nda bir vatandaşın ağacın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunmasını meydanda toplanan yüzlerce vatandaş adeta film izler gibi izledi.

Giresun Atatürk Meydanı’nda bir vatandaşın ağacın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunmasını meydanda toplanan yüzlerce vatandaş adeta film izler gibi izledi.

Atatürk Meydanı’nda bir ağacın dallarına çıkan E.T. isimli kişi elindeki bıçağı boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler bir düşme olayına karşı ağacın altına hava yastığı kurdu. Polis ikna ekipleri ise ağaca çıkarak intihar girişimini sonlandırmak için müzakere çalışması yaptı.

Bu sırada ise trafiğe kapalı ve kafelerin bulunduğu meydan civarında yüzlerce kişi adeta sinema izler gibi intihar girişimini yaklaşık 1 saat boyunca izledi. Bazı vatandaşların ise ağaçta yaşanan can pazarını ve müzakere çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaşması tepkilere neden oldu. Bir saat boyunca ikna edilmeye çalışılan vatandaş elindeki bıçağı bırakarak polis tarafından ağaçtan indirilerek, olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.