Manisa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı iş birliği ile “İntihar Davranışını” tüm yönleriyle ele almak üzere Elginkan Vakfı Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin ev sahipliğinde “Hayat Güzel” temalı İntihar Davranışı ve Psikososyal Müdahaleler Çalıştayı düzenlendi.

Gün boyu süren çalıştayın ilk kısmında konunun akademik platformda görüşüldüğü, il içinden ve il dışından akademisyenlerin katkı sağladığı bir panel gerçekleştirildi.

Çalıştayın oldukça verimli ve interaktif olarak gerçekleşen panel kısmına Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artuner Deveci, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, İl Emniyet Müdürü Fatih Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin de dahil olduğu 140 saha çalışanı katıldı.

Çalıştayımızın öğleden sonra gerçekleşen ikinci kısmında; İntihar Davranışında Risk Etmenleri, İntihar Davranışında Psikososyal Müdahaleler, Özel Gruplarda (Çocuk-Ergen, Kadın, Engelli, Yaşlı) İntihara Yaklaşım başlıklı üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma gruplarında her masada; 1. ve 2. Basamak sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumu, İl Müftülüğü, Psikiyatri Derneği, Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmetler Derneği, ilgili STK’lar, MCBÜTF Psikiyatri, Halk Sağlığı, Psikoloji ve İlahiyat Bölümü öğretim üyeleri katılarak görüşlerini bildirdi.

Gün sonunda her çalışma grubu, irdeledikleri konu başlıklarına ilişkin tespitlerini ve çözüm önerilerini sunarken, grup çalışmaları sunumlarından yola çıkarak hazırlanacak çalıştay raporu, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşılacağı öğrenildi.

Manisa il Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan çalıştay raporunun; önümüzdeki süreçte İntiharı Önleme Ulusal ve Yerel Eylem planlarının hazırlanmasında ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinde önemli bir kaynak olacağı düşünülüyor.