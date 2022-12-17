Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol - Europol Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “18.12.2002 tarihinde Ankara’da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’na düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye’ye getirildi. Göktaş, "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarına istinaden, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız tarafından yayınlattırılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmaktayken Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Mustafa Levent Göktaş, Türkiye’nin iade talebinin, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 16.12.2022 tarihinde Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımız koordinesinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız personeli tarafından Bulgaristan’dan teslim alınarak yurda getirilmiştir. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.