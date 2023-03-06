Kırıkkale’de internet üzerinden konteyner siparişi veren bir vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kapora olarak verdiği 10 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran Zeki Uçakkuş, "Beni dolandırdılar masraf ettirdiler. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Buradan bütün Türkiye’ye çağrı yapıyorum" dedi.

Kırıkkale’de internet üzerinden konteyner siparişi veren bir vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kapora olarak verdiği 10 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran Zeki Uçakkuş, "Beni dolandırdılar masraf ettirdiler. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Buradan bütün Türkiye’ye çağrı yapıyorum" dedi.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yaşayan Zeki Uçakkuş, Çongar köyündeki arsasına konteyner yerleştirmek için internet üzerinden kendilerini konteyner firması olarak tanıtan dolandırıcılar ile iletişime geçti. Dolandırıcı ile telefonda pazarlık yapan Uçakkuş, dolandırıcılar ile iki katlı konteyneri almak için 40 bin liraya anlaştı. Mağdur vatandaş Uçakkuş, dolandırıcının konteynerin fotoğrafını ve düzenlediği sahte faturayı telefonuna iletmesi üzerine kapora olarak 10 bin lirayı banka hesabına gönderdi. Konteynerin durumunu öğrenmek için dolandırıcılar ile tekrar iletişime geçen Uçakkuş, şahısların telefondan kendisine küfür ve hakaret etmesi ile dolandırıldığını anladı.

Zeki Uçakkuş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, konteyner almak isteyen vatandaşlara seslenerek, dolandırıcıların tuzağına düşmemelerini istedi.

"İkna olunca da biraz da kapora verdik"

Bir hafta önce internetten konteyner almak istediğini ifade eden Uçakkuş, "Bir hafta önce internet üzerinden ’konteyner’ diye yazdım. İki katlı konteyner çıktı. Ben de firmayı aradım. Aradığımda açmadılar, daha sonra onlar beni aradı. ’Konteyner alacağım’ dedim. ’Tamam, buyurun bizde var’ dediler. ’Kaç para olur’ dedim. Onlar da ’40 bin lira olur’ dedi. Ben de ikna oldum. İkna olunca da biraz da kapora verdik. Aradan bir hafta sonra beni tekrar aradılar, ’biz tıra yükledik konteyneri. IBAN attım parayı gönder’ dedi. Ben de ’mal gelmeden parayı nasıl çıkartayım’ dedim" diye konuştu.

"Arayınca da bana küfretti"

Dolandırıcının kendisine telefonda küfrettiğini belirten Uçakkuş, "Sonra bir daha telefonla aradı. ’Ne oldu bizim para, göndermedin’ dedi. Daha sonra aradım, açmıyor telefonu. Sabah tekrar aradım. Sabah da o nakliyeci çıktı. ’Dedim ne oldu araba?’ ’Araba Polatlı’da arıza yaptı. Allah izin verirse saat 3-4 gibi gelir’ dedi. Ben de ’tamam’ dedim. Yine arayınca da bana küfür etti. Daha sonradan da ulaşamadım" şeklinde konuştu.

"Aman sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler"

Mağdur olduğunu anlatan Uçakkuş, "Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Dikkat etsinler. Dolandırıcılar var. Beni dolandırdılar, masraf ettirdiler. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Buradan bütün Türkiye’ye çağrı yapıyorum. Mal gelince parayı versinler. Mağdur olmasınlar benim gibi" dedi.