İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri internet üzerinden ve araç vasıtasıyla tütün dükkanlarına kaçak sigara satışı yapan 3 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Büyük çaplı kaçak sigara operasyonu kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri internet üzerinden ve araç vasıtasıyla tütün dükkanlarına kaçak sigara satışı yapan 3 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Büyük çaplı kaçak sigara operasyonu kameraya yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet siteleri üzerinden ve araç vasıtasıyla piyasa değeri milyonları bulan yüklü miktarda kaçak sigara satışı yapılacağı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak sigaraların üretildiği ve depolandığı adresler belirledi.

Avcılar ve Kartal’da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 1 milyon 50 bin adet içi dolu makaron, 480 bin adet boş makaron, 850 kilo kıyılmış tütün, 100 kilo nargile tütünü, 250 adet elektronik sigara, 8 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet hava kompresörü ele geçirdi. Yakalanan E.V., Y.Ç. ve E.T. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.