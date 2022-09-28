SAKARYA (İHA) – Sakarya’da yaşayan ve internet paketi biten gençler soluğu Erenler Belediyesi’nde alıyor. Belediye tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerin yüzü gülüyor. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemiz genelinde devam eden çalışmaların yanı sıra gençlerimiz içinde hediye internet kartları hazırlattık. Bu kartları belediyemize gelen, gittiğimiz program ve ziyaretlerde görüştüğümüz gençlerimize hediye ediyoruz. Çokta güzel bir karşılık alıyor ve iletişim kurabiliyoruz gençlerimizle” dedi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da yaşayan ve internet paketi biten gençler soluğu Erenler Belediyesi’nde alıyor. Belediye tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerin yüzü gülüyor. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemiz genelinde devam eden çalışmaların yanı sıra gençlerimiz içinde hediye internet kartları hazırlattık. Bu kartları belediyemize gelen, gittiğimiz program ve ziyaretlerde görüştüğümüz gençlerimize hediye ediyoruz. Çokta güzel bir karşılık alıyor ve iletişim kurabiliyoruz gençlerimizle” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, gençlerin yüzünü güldürecek bir projeye imza attı. Daha öncesinde de gençlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, bu kez kendisini ziyaret eden gençlere hediye ücretsiz internet kartları hediye ediyor. Projeyi duyan gençler ise soluğu Erenler Belediyesi’nde alıyor. Belediye başkanıyla tanışma fırsatı bulan gençler hem tecrübe ve tavsiyelerini dinliyor hem de ziyaretin sonunda 2 GB hediye internete ulaşıyor. Hayatın her alanında gençlerin yanında olmak istediklerini ifade eden Kılıç, aynı zamanda ücretsiz internet kartlarını ziyarete gittikleri yerlerde de gençlere takdim ettiklerini söyledi. Bu proje çerçevesinde hediye interneti alan gençlerin ise yüzü gülüyor.

“Geleceğimiz olan gençlerimiz bizler için çok değerli”

Kendisini ziyarete gelen ve gittikleri programlarda gençlerle görüştüklerinde ücretsiz internet kartlarını hediye ettiklerini aktaran Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Belediyecilik son zamanlarda biraz daha konsept değiştirdi. Bizim görevlerimiz arasında; yol, park ve bahçeler yaparak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak var tabi. Ama son dönemlerde biraz daha sosyal ve kültür ağırlıklı projeler ön plana çıktı. Geleceğimiz olan gençlerimiz bizler için çok değerli. İlçemiz genelinde devam eden çalışmaların yanı sıra gençlerimiz içinde hediye internet kartları hazırlattık. Bu kartları belediyemize gelen, gittiğimiz program ve ziyaretlerde görüştüğümüz gençlerimize hediye ediyoruz. Çokta güzel bir karşılık alıyor ve iletişim kurabiliyoruz gençlerimizle. Biz de mutlu oluyoruz böyle projelerle. Teknoloji çağı ve bizde buna katkı sağlayabilmek adına gençlere internet veriyoruz. Daha öncesinde de öğrenci kardeşlerimiz için projeler yapmıştık ve devamı da gelecek tabi” dedi.

“Tecrübelerimi kendileriyle paylaşıyorum”

Gençlerle sıklıkla görüşen ve kendisine yöneltilen projeleri uygun gördükçe hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Kılıç, “Beni ziyarete gelen gençlerimize zamanın hızlı geçtiğini ve kendilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Onları biraz daha hayata hazırlama ve donanımlı, birikimli olabilmeleri adına tecrübelerimi kendileriyle paylaşıyorum. Güzel de karşılık buluyor bu proje, kendileri de mutlu ve memnun oluyorlar. Gençlerimizden de farklı görüş ve talepler geliyor. Onlardan gelen talep ve görüşlerden uygun gördüklerimizi de yapıyoruz. Dolayısıyla gençlerimizle bir araya geldiğimiz zaman biz de onlardan bir şeyler öğreniyor ve geçmişi de onlara hatırlatıp motive ederek, hedef koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Projeyi duyunca yararlanmak istedim ve geldim”

Projeyi duyduktan sonra belediyeye gelen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Taha Ayar, “Bu devirde internet çok önemli bir şey ve hepimizin ihtiyacı var öğrenci olarak. Projeyi duyunca yararlanmak istedim ve geldim, başkanımızla tanıştık. Ziyarette başkanımız biz gençlere verdikleri önemi anlatarak, tecrübelerini paylaştı. Belediye başkanımıza, biz gençleri düşünerek böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“İnternet çağında yaşıyoruz, bu bizim için önemli”

Belediye Başkanı Kılıç’ı ziyarete gelen Nazife Nurcan Soydoğan, “Biz gençler için faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. İnternet çağında yaşıyoruz ve biz gençler için çok gerekli. Hem dersler hem de diğer faaliyetlerimiz için önemli. Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’a bu proje için teşekkür ediyorum” derken Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Yavuz Çelik’te, “Erenler Belediye Başkanımızın 2 GB’lık internet projesini duyarak geldim. Buraya geldiğimde başkanımızla sohbet etme fırsatı da buldum. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.