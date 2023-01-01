Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden piyasa fiyatlarının altında yedek parça satışıyla dolandırıcılık yapan T.Ç. isimli şahıs, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli şahsın, internet sitelerinde düşük fiyatlara otomotiv yedek parçasına dair sahte ilanlar yüklediği öğrenildi. Müştekilerle GSM üzerinden görüşme gerçekleştiren T.Ç.’nin sahte faturalar düzenlediği ortaya çıktı. Öte yandan 14 ayrı aranma kaydı olan şüpheli T.Ç., Kocaeli’de yakalanıp emniyet ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi. T.Ç.’nin adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de internete yüklediği yedek otomotiv parçalarını telefon üzerinden sahte faturayla satan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 14 ayrı aranma kaydı bulunan şahsın adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

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