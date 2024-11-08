Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin önleyici ve bilgilendirici faaliyetleri sürüyor.

Ekipler yapılan çalışmalar çerçevesinde Niğde Kitap Fuarı’nda vatandaşları ’Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı’ konularında uyardı. Vatandaşları tanımadıkları numaralardan cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları, internet üzerinden satış yapılan sitelerdeki sahte ilan ve linklere dikkat etmeleri konusunda uyaran ekipler ayrıca polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin kati surette para talep etmeyeceği konularında bilgilendirdi.