Akyazı Belediyesi tarafından hayata geçirilen solar enerji sistemi ile akıllı cihazları şarj etme imkanı sunan ‘İnternet Ağacı’ projesi vatandaşlardan tam not aldı.

Akyazı Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede projeler hayta geçirmeye devam ediyor. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın öncülüğünde başlatılan ‘İnternet Ağacı’ projesi ile ilçede üç farklı noktada vatandaşlara ücretsiz internet ve şarj istasyonu hizmete verilmeye başlandı. Akyazı Çarşı İçi, Sosyal Gelişim Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksine yerleştirilen internet ağaçlarında vatandaşlar güneş enerjili sistem sayesinde akıllı cihazlarını şarj ederken ücretsiz internetin de keyfine varıyor.

“İnternet artık çağımızın olmazsa olmazlarından”

Gelişen ve büyüyen Akyazı’da teknolojik gelişmelerden de uzak durmadıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İnternet artık çağımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi haline geldi. Biz de vatandaşlarımızı bu hizmetten ücretsiz olarak faydalandırabilmek için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Özellikle gençlerimizin yoğun olarak bulundukları Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi, Sosyal Gelişim Merkezi ve Çarşı İçinde bu internet ağaçlarımızı konuşlandırarak ücretsiz bir şekilde hizmet vermesini sağladık. Üzerinde bulunan solar güneş panelleri güneşten alınan enerjiyi akülerde depolanıyor. Oturma alanında bulunan 10 adet 5 w USB girişleri ile vatandaşlarımız telefon ve tablet teknoloji ürünlerini açık havada şarj edebiliyor. Aynı zamanda ücretsiz internet hizmetini de kullanabiliyorlar. Kurulduğu ilk günden beri özellikle genç kardeşlerimizin yoğun bir şekilde bu projemizden faydalanıyor olması bizi çok memnun etti. Akyazı için ve Akyazı’nın geleceği olan gençlerimiz için bu tür çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.