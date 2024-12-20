Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin şantiye şefi ve müteahhiti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah Sarija (29), elektrik hattının teline temas etti. Akıma kapılan Sarija, 3. kattan aşağı düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarija, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Afganistan uyruklu Sarija, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin gözaltına alınan şantiye şefi İ.B. ve müteahhit M.Y.T., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.