Edirne’de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu’na katılmak üzere Edirne’ye gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi’nin hazırladığı “İnşasının 450. Yılında Selimiye Külliyesi Fotoğraf Sergisi” düzenlenen törenle açıldı.

Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliği ile “Edirne’de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı. Sempozyum çerçevesinde kente gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin fotoğraflarından oluşan “İnşasının 450. Yılında Selimiye Külliyesi Fotoğraf Sergisi” hazırladı.

Yaklaşık 45 yıldan bu yana çektiği fotoğraflardan sergi hazırlayan Neftçi, bu fotoğrafları Devecihan Kültür Merkezi’nde görücüye çıkardı.

Selimiye’yi her mimarın yapamayacağı ve göremeyeceği bir eser olarak baktığını söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi, serginin 1980’lerden beri çektiği fotoğraflardan oluştuğunu ve bunun büyük bir deneyim olduğunu aktardı.

Mimari ve fotoğraf bilgisinin birleştiğini aktaran Neftçi, tekniğine uygun mimari fotoğraf çalışmaları yaptığını, gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.