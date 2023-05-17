Sakarya’nın Sapanca ilçesinde inşası devam eden binada çalışan 28 yaşındaki işçi, testereyle kendini yaraladı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Göl Mahallesi Güvercin Sokakta meydana geldi. İnşası süren 3 katlı binanın çatısında çalışan Z M. (28), çalıştığı sırada testere ile bir anlık dikkatsizlik neticesinde kendini ayağından yaralandı. Ayak bileğinde derin kesik oluşan Z.M., çatıda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince çatıdan indirilen yaralı, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.