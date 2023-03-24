Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliği çerçevesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanmak isteyen öğrencilere, gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla ‘İnsansız Hava Aracı Kompozit Eğitimi’ verildi.

BŞEÜ tarafından gerçekleştirilen eğitimde pek çok kullanım alanı olan insansız hava araçlarının üretimini içeren tüm konular ele alındı. BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş’un da katılımıyla Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk yürütücülüğünde gerçekleştirilen eğitim 4 hafta boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek.

Eğitimin 15-30 yaş grubu gençleri verildiğini belirten Prof. Dr. Karakuş, temel eğitimin 4 hafta süreceğini, son 2 haftada ise katılmak isteyenlerin eğitime dahil edileceğini söyledi. Bilecik Kent Konseyinde düzenlenen eğitimde, öğrencilerin standart bir drone inşa etmeyi öğrenmekle kalmayıp kalıpların yapımı, kompozitin yayılması ve gerekli boyama işlemlerinin tamamını öğrendiklerini dile getiren Doç. Dr. Öztürk, "Uçuşlar içinde bir programımız var. İHA pilotluğu eğitimi profesyonel uçaklarımızda yapılarak eğitimlere devam edilecek. Hem üretim hem uçuş ve ileride kurulacak yazılım kısmının planlamasını yapmaktayız. Elektronik çalışmalarının katılmasıyla burası tamamen gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği bir mini atölye olacak. Bu alanı komple halka açtık yani üniversitemizi halkımızla, gençlerimizi üniversite öğrencilerimizle buluşturup profesyonel çalışmalar, modelciliğinde üstünde uluslararası seviyede ses getirecek projeler geliştirmek için odaklıyoruz" diye konuştu.