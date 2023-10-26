Tokat’ta geçtiğimiz aylarda elektrikli bisikletini şarj eden vatandaşın yaptığı hareket insanlık ölmemiş dedirten iş yerinde bu kez yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda Tokat merkez Alipaşa Mahallesi’nde Araçların ses sistemi kurulumu ve tamir etme işlemiyle uğraşan Mustafa Üstündağ, yaşadığı olayla şaşkına uğramıştı. Sabah dükkânını açan Üstündağ, dükkanın önünde gördüğü poşeti merak etmiş ve güvenlik kameralarına baktığında insanlık ölmemiş dedirten bir olayı gördü. Üstündağ, kamera kaydında bir elektrikli bisikletin dükkanının önünde şarjının bittiğini ve şarj etmek için Üstündağ’ın dışarıda unuttuğu prizi kullandığını gördü. 4 dakika 30 saniye boyunca elektrikli bisikletini şarj eden vatandaş, gitmeden bıraktığı poşetle insanlık ölmemiş dedirtti. Kullandığı elektriğe karşılık olarak aldığı sebzelerden bir poşet içerisine bırakan vatandaş gönülleri kazanmıştı.

Geçtiğimiz gün aynı iş yerinin önünde yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Üstündağ’ın işletmesinin önünde bulunan yaklaşık 2 bin lira değerinde ki bakır kablo ile eski elektronik eşyaların çalındığı iddia edildi. Sabah dükkanını açmak için gelen Üstündağ, kablo ev eski elektronik eşyaların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtları inceleyen Üstündağ, 2 kadının dükkanın önünde duran eşyaları alarak uzaklaştıklarını gördü. Üstündağ’ın polis ekiplerin şikayeti üzerine şüphelileri yakalanması için çalışma başlatıldı.