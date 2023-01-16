’İnsanlık Ödülleri’, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. ’Yılın Ana Haber Bülteni’ ödülü, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a verildi.

’İnsanlık Ödülleri’, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. ’Yılın Ana Haber Bülteni’ ödülü, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a verildi.

İnsanlık Dergisi tarafından ’yılın en’lerine verilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen ’İnsanlık Ödülleri’, sahiplerini buldu. ’İyi ki İyilik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen ödül törenine iş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından tanınmış isimler katıldı. Sunuculuğunu Ebrul Akel ve Murat Güloğlu’nun üstlendiği programda ödülleri görme engelli bireyler takdim etti. ’Yılın Ana Haber Bülteni’ ödülü, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a verildi. ’Yılın Yazarı’ ödülü ise İskender Pala’ya verildi. İyilikseverlerin ödüllendirildiği ve dileklerin gerçekleştirildiği gece, Elif Buse Doğan konseriyle sona erdi.