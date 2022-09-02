Küçük yaşlarda ailesinin teşvikiyle çizim yapmaya başlayan İllüstrator Halime Nur Sevim, sulu boya ve dijital çizimleriyle çocuk kitaplarını süslemesinin yanı sıra yetişkinlerin yüzünü gülümsetiyor. Çizdiği resimlerde karakterlerin yüzlerinin gülümsüyor olması ise dikkat çekiyor.

Küçük yaşlarda ailesinin teşvikiyle çizim yapmaya başlayan İllüstrator Halime Nur Sevim, sulu boya ve dijital çizimleriyle çocuk kitaplarını süslemesinin yanı sıra yetişkinlerin yüzünü gülümsetiyor. Çizdiği resimlerde karakterlerin yüzlerinin gülümsüyor olması ise dikkat çekiyor.

İstanbul’da yaşayan İllüstrator Halime Nur Sevim, sulu boya ve dijital çizimleriyle hem çocuk kitaplarını süslüyor hem de yetişkinlerin yüzünü gülümsetiyor. Galata’dan sahildeki martılara gökyüzünden tren garına farklı farklı İstanbul’u gezen küçük sevimli karakterleri resmediyor. Küçük yaşlarda ailesinin teşvikiyle çizmeye başlayan ve bunu geliştirmeyi başaran Sevim, karakterlerinde en çok yüzlerinin gülümsemesine önem gösteriyor. Çizdiği resimleri sosyal medyasında paylaşan Sevim, “İnsanlar terapi olduğunu söylüyorlar. Yani bakmak bile insanlara iyi geliyor. Bu da benim için çok önemli, iyi bir şey yaptığıma inanıyorum” dedi.

“Amacım insanların yorgun hayat akışında biraz olsun yüzlerini gülümsetebilmek”

Çizdiği resimlerle amacının insanların yorgun hayat akışında yüzlerini gülümsetebilmek olduğunu dile getiren İllüstrator Halime Nur Sevim, “Amacım bu insanların yorgun hayat akışında biraz olsun yüzlerini gülümsetebilmek. Yaptığım çizimlerden iyi dönüşler alıyorum. Bu da sanatımda beni motive ediyor. Fotoğraflardan ilham alıyorum en çok. Sosyal medyada bazı fotoğrafçılar çektikleri fotoğrafları kullanmama izin veriyorlar. Çizdiğim karakterlerde en çok önem verdiğim şey yüzlerinin gülümsüyor olması. Bence bu çok önemli. Sezai Karakoç’un çok sevdiğim bir sözü var. ‘kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz.’ Bu amacı ben sanatımda kullanıyorum. İnşallah amacım yerine ulaşıyordur. Hayatın her alanında ilham bizimle. Yani durakta beklerken bile ilham gelebilir. En çok fotoğraflardan bir şarkı sözünden bir film karesinden ilham alabiliyorum. Fotoğraf karesini gördüğüm zaman zihnimde orada oturacak çocuğu mesela bazen bir şehir hatlarında vapurun bacasında kitap okuyabiliyor bu çocuk. Bazen sahilde martılara simit atıyor. Bu şekilde İstanbul’u gezen küçük sevimli karakterler aslında. İnşallah böyle devam ederim. İnsanlar için de terapi olduğunu söylüyorlar. Yani bakmak bile insanlara iyi geliyor. Bu da benim için çok önemli iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. Yaptıklarımı sosyal medyada paylaşıyorum. Kitap resimlemesi de yapıyorum. İnşallah bu resimleri de bir gün sergilemek nasip olur. Ben çizmeye çok küçük yaşlarda başladım. Ailemin teşvikiyle oldu. Annem ellerimize kağıt kalem verirdi. Kendisini çizmemizi isterdi. Öncelikle onu çizerdik. Aile desteği çok önemli bu işlerde. Ailemin desteği olmasaydı bugünlere gelemezdim” şeklinde konuştu.