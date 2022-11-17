Isparta’da "Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla açılan böcek müzesinde yaklaşık 30 bin böcek türü sergileniyor. Cam fanuslar içinde kurutulmuş olarak muhafaza edilen böcekler, canlı böceklere karşı naftalinle korunuyor.

Isparta’da "Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla açılan böcek müzesinde yaklaşık 30 bin böcek türü sergileniyor. Cam fanuslar içinde kurutulmuş olarak muhafaza edilen böcekler, canlı böceklere karşı naftalinle korunuyor.

"Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla 2005 yılında uluslararası böcek müzeleri arasında yer alan Böcek Müzesi’nde yaklaşık 30 bin böcek sergileniyor. Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğrenci ve hocalarının çalışmaları ile hazırlanan müze 2022 yılında kuruldu. Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ay müzede bulunan yaklaşık 30 bin tür böceğin 100 familyasından bin 200 tür böceğin tanımlandığını belirterek tanımlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Müzenin kurulma amacının bölgenin ve ülkemizin biyo çeşitliliğini saptamak ve korumak olduğunu vurgulayan Ay “ öğrencilerimizin pratik eğitimlerinde yardımcı olmak katkı sağlamak ve ilimiz ve çevre illerde bulunan ilkokul, ortaokul öğrencilerine doğayı ve böcekleri tanıtmak için kullanıyoruz. Böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep rahatsız olduğumuz canlılar olarak görüyoruz oysa yaşamımızın devam etmesinde dünyadaki yaşamın devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. 1 milyon 500 bine yakın böcek türü olduğu söyleniyor tanımlanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde 1’i bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı. Dünyadaki yaşamın sürmesinde böceklerin önemli katkıları var ” şeklinde konuştu.