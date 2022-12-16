Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi’nde elindeki satır ile vatandaşları tehdit ettiği videosu sosyal medyaya paylaşılan şüphelinin yakalanması amacıyla Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu tespit edilen A.I. isimli şüpheli, olayda kullandığı satır ile birlikte yakalandı.

Eskişehir’de elindeki kesici aletle etrafına tehditler savurduğu gerekçesiyle takibe alınan şüpheli, suç aleti olan satır ile yakalandı.

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