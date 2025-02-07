Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında tatbikat gerçekleştirildi.

Ankara’daki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası’nda bulunan TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu, deprem, sel veya çığ gibi doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığında doğal afetlere karşı tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği enkaz altında kalan afetzedelerin yakınları uzaklaştırılarak sakinleştirilmeye çalışılıp, güvenlik şeritleri oluşturuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma köpekleri, yaralıları arayarak yer tespitinde bulundu. Enkaz altında kalan insanların tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla çalışmalar başlatıldı. Senaryo gereği enkaza girerek afetzedeleri kurtaran arama kurtarma ekibi, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Taburda arama kurtarma ekibinin yanı sıra insani yardım kapsamında lojistik maksatlı yola çıkmak üzere hazır tutulan üniteler ve konteynerler görüntülendi. Kurulan seyyar sahra mutfak ünitesinin ise günde üç öğün olmak üzere 250 kişinin yemek ihtiyacını karşılayabilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

İnsanı Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, "1992 ve 1999 depremlerinde yaşanan tecrübeler sonucu ihtiyaçlar tespit edilmiş, 2001 yılında İnsani Yardım Tugay Komutanlığı kurulmuştur. Tugayımız doğal afetlerde, doğal afetlerden zarar görmüş insanlara müdahale etme ve onların insanı ihtiyaçlarını karşılama, yaşam standartlarını arttırma ve enkazların kaldırılması konusunda görevler verilmiş bir birliktir. Bu görevleri yerine getirmek maksadıyla birliğimizde doğal afet arama kurtarma personeli mevcuttur. 3 taburdan oluşan bu personel, afetlere müdahale edebilmek için dağcılık, kayak, yüzme, dalma, ilkyardım ve yabancı dil eğitimleri alarak kendilerini geliştirmektedirler" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Bahtiyar, tugayın asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da görev yaptığını ve enkaz altından ölü ve sağ olmak üzere toplam 427 kişinin çıkarıldığını belirterek, "Öncelikle aldığı eğitimler kapsamında müdahale birlikleri 3 saat içerisinde emredilen yere gitmek için hazır beklemektedir. Söz konusu görev yerine giden birliğimiz enkaz altında kalmış olan vatandaşlarımızı arama kurtarma köpeklerini de kullanarak bulmak, çıkartmak ve personele teslim etmekle ilgili çalışma yapmaktadır" diye konuştu.



"8 saat içerisinde intikale hazır hale gelmekte"

Doğal afetlerde müdahale aşamalarını sıralayan Tuğgeneral Bahtiyar, "Doğal afetlere müdahalede ikinci kuvvetimiz olan lojistik unsurlar ise talimat verilmesi halinde 8 saat içerisinde intikale hazır hale gelmekte. İntikal sonrası orada yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetler sunmaktadır. Ağır ekibimiz ise enkazların kaldırılması maksadıyla iş makinası desteği vermektedir" açıklamasında bulundu.

Asrın felaketinde yaşadıklarını anlatan Piyade Üsteğmen Umut Ata, "6 Şubat 2023 asrın felaketinde birliğim ile Osmaniye ilinde arama kurtarma görevi aldık. İvedilikle intikale başladık. Depremin 24. saatinde 5 saatlik bir çalışmayla yaralı olarak çıkarttığımız Deniz Hanım’a ulaştığımızda maalesef altında kızı ve eşinin cansız bedeni vardı. Bize sürekli ve tek sorduğu soru 'Çocuğum ve eşim yaşıyor mu?' idi. Biz bu sorulara güçlü olması için 'İkisi de yaşıyor ancak ilk seni çıkartmamız gerekiyor' diye cevap veriyorduk. Yaptığımız çalışmalar sırasında önce eşinin çıkarılması gerektiğine karar vermiştik. Çünkü Deniz Hanım'a ulaşamıyorduk. Timimle kısaca bir toplantı yaptım ve ardından timime şöyle bir emir verdim; Deniz Hanım’ın eşini çıkardığımızda herkes alkışlayacak ve 'Yaşıyor' diye bağrılması emrini verdim. Eşinin cansız bedenini çıkarttığımızda tim verdiğim emri uyguladı ve alkışladı. Ancak Deniz Hanım hissetmiş olmalı ki ‘Yalan söylüyorsunuz. Eşim öldü, beni kandırıyorsunuz’ demeye başladı. Biz yarım saatlik bir çalışma sonucunda kendisini ikna ettik ve enkazdan sıkıştığı yerden çıkarttık ve tahliye ettik. Osmaniye ilinde toplamda 1 yaralı, 47 vefat olmak üzere 48 vatandaşımıza ulaştık ve görevimizi başarıyla tamamladık" dedi.

Kaynak: İHA