Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayı, Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti" denildi.
Yorumlar