MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayı, Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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