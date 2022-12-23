Eyüpsultan Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek için hazırladığı İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: İlçeler (İGE-İ) 2021 raporunda, yaptığı başarılı ve istikrarlı çalışmalarıyla listede yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek için hazırladığı İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: İlçeler (İGE-İ) 2021 raporunda, yaptığı başarılı ve istikrarlı çalışmalarıyla listede yer aldı.

İNGEV’in 2016 yılından bu yana sürdürdüğü İGE-İ raporlamasına bu yıl ilk kez “geçen yıldan sıçrama yapanlar” kategorisi eklendi. Bu kategori önceki yıl diğer bölgelerde yer alıp bu yıl yeşil bölgeye yani Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesine geçen ilçeleri kapsıyor. Eyüpsultan Belediyesi, önceki dönemde Yüksek İnsani Gelişme Bölgesinde (Mavi) yer alırken bu yıl, 32 şehirden nüfusu 150 bini geçen toplam 160 ilçenin değerlendirildiği raporda Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesi’nde (Yeşil) yer aldı. Özverili çalışmaları ve bu performansı nedeniyle İNGEV tarafından büyük bir takdirle karşılanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e Çok Yüksek İnsani Gelişme Geçen Yıldan Sıçrama Yapanlar plaketi takdim edildi. Konuyla ilgili Berk Çoker’in moderatörlüğünde, raporun temel bulgularının ve başarılı belediye başkanlarının konuşmalarının paylaşıldığı bir çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Çevrimiçi toplantıda, rapor temel bulgularının paylaşımından sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken bir konuşma yaptı.

“Eyüpsultan’da olmanın bilinciyle özel çalışmalar yaptık”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptığı konuşmada, "3,5 yıllık zaman dilimi içinde şehri önce fiziki olarak kategorilere böldük. Sonra neler yapabileceğimiz ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. İstanbul dünya için önemli bir şehir, İstanbul için de Eyüpsultan önemli bir şehir. O yüzden Eyüpsultan’da olmanın bilinciyle bu şehirde yaşayan bütün vatandaşlarımızı daha iyi bir ortamda yaşayabilecekleri atmosfere kavuşturmak için özel çalışmalar yapmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ‘41 Ayda 41 Eser’ çalışmasıyla büyük bir açılış gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri, pandemiye rağmen, kademeli olarak da olsa hayata geçirmeye gayret ettik. Hizmetlerimizde hanımları, çocukları, gençleri, yaşlıları ve engellileri ayrı kategorilerde değerlendirdik. İki yüzme havuzu, gençlik merkezleri, binicilik, buz pateni, kaykay pisti gibi ilçede olmayan sporları işin içine katarak her alanda gençlerimizin, çocuklarımızın yararlanabileceği ortamlar oluşturmaya çalıştık. Şehircilikle ilgili şöyle bir tezim var ‘İnsanlar hasta olduğunda hastaneye, şehirler hasta olduğunda belediyeye gelirler. Belediyecilik aslında bir şehir doktorluğudur. O yüzden şehirde ne eksik bırakırsak, çıkacak olan arızalardan o şehirde yaşayan bütün insanlar nasibini alırlar ve mağdur olurlar. Biz bu mağduriyeti giderebilme açısından belediyeciliği bir şehir doktorluğu hassasiyeti ile yapmaya gayret ediyoruz. Herkese hizmet verecek bir mekanizmayı hayata geçirmeyi amaçladık" dedi.