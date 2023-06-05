Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Tarih Lisans Programları FEDEK tarafından akredite edildi.

Fen, Edebiyat, Fen-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2 Haziran Cuma günü gönderilen yazıda, yeniden genel değerlendirmeleri yapılan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün 2028 yılına kadar 5 yıl, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün 2025 yılına kadar 2 yıl ve ara değerlendirmesi yapılan Tarih bölümünün de 2026 yılına kadar 3 yıl akredite edildiği açıklandı. 2 Haziran 2023 yılı itibariyle başlatılan sürenin ise ilgili yılların 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

FEDEK’in web sayfasında ‘FEDEK Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları’ başlığı altında yayınlanacak olan üniversitenin ilgili bölümleri hakkındaki akreditasyon sertifikalarının 2022-2023 Akademik Yılı içerisinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına sunulması bekleniyor.