Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Yurt Müdürlüğü, öğrencilerinin günlük hayatta karşılaştıkları yaygın bir sorun olan erteleme alışkanlığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "İnsan ve Toplum Atölyesi" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, öğrencilerin erteleme davranışlarının dezavantajlarını anlamaları ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Etkinlikte, erteleme davranışının yalnızca öğrencilik döneminde değil, yaşamın her alanında karşılaşılan bir sorun olduğuna değinildi. Bu davranışın, planlanmış görevlerin başka işlere odaklanılarak veya sorumluluktan kaçınılmasından kaynaklandığı belirtildi. Ertelemenin, kişinin hayatında stres, kaygı ve zaman yönetimi problemlerine yol açtığı vurgulandı.

Atölye kapsamında, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmenin, görev ve sorumlulukların zamanında yerinde yardımcı olacağı anlatıldı. Zaman yönetiminin, başarı ve özgüveni artırdığı, aynı zamanda stresi azalttığı ifade edildi. Katılımcılara, bu becerileri edinmenin yaşam boyu fayda sağlayacağı hatırlatıldı.

Terzi Baba Yurt Müdürlüğü yetkililerince, düzenlenen atölye çalışmalarının, öğrencilerin sorumluluklarını ertelemeyi bırakıp düzenli bir çalışma alışkanlığı kazanmaları ve akademik başarılarını desteklemeleri açısından büyük önem taşıdığı ifade edilirken, öğrencilere yönelik benzer etkinliklerin düzenlemeye devam edileceğinin de altı çizildi.