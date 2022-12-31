Yapılan toplantıda insan ticaretinin yasal altyapısı, mağdurların tespiti, ülkenin insan ticaretiyle mücadele alanında yaptığı çalışmalar ve bu alandaki istatistiki veriler görüşüldü.

Toplantıya, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl göç idaresi personelleri ve ilgili birim amirleri katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığında ‘İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Kurulu’ toplantısı yapılarak insan ticareti karşısında kamu kurumlarının alacağı tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Minik öğrenciler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi

Minik öğrenciler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi

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