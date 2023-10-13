Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların İnsan Kaynaklarında görev alan personelleri, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi İnsan Kaynakları Çalıştayı’nda bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, katılımcılara iş dünyasında öncü olacak yenilikçi stratejileri keşfetme fırsatı sundu.

Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin, açılış konuşmasında, "İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde işletmelerin rekabet avantajını belirleyen kritik bir faktördür. Bu çalıştay, sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmalarına olanak tanıyacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bölge Müdürü Tunahan Ergin’in açılış konuşmalarının ardından, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştirdiği yeni kariyer platformu "İş’te OSB" Kurumsal İletişim Departmanı Ali Rıza Vidinlioğlu tarafından tanıtıldı.

Çalıştayın bir diğer bölümünde İnsan Kaynakları Şefi Merve Anbar moderatörlüğünde, personel istihdamı, meslek edindirme kursları, stajyer istihdamı, OSB Akademi ve eğitim önerileri konuları tartışıldı. Katılımcılar, bu konularda karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini bir araya getirerek deneyimlerini paylaştılar.

Çalıştayın son bölümünde, katılımcılar geleceğin iş gücüne yönelik beklentilerini paylaştılar ve sektördeki gelecek trendleri üzerine düşüncelerini aktardılar. Soruların ve önerilerin görüşülmesinin ardından çalıştay son buldu.