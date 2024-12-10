Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde “İnsan Hakları ve Hasta Hakları” konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi ve insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde insan hakları günü olarak kutlanmakta.

Bu bağlamda İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda merkez ve ilçe sağlık tesislerinde görev yapan hasta hakları birim sorumlularının katılımlarıyla “İnsan Hakları ve Hasta Hakları” konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.