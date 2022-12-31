Kütahya’da, Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında derece giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya’da, Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında derece giren öğrenciler ödüllendirildi.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende ödüllendirildi.

İnsan haklarının doğuştan gelen dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez ve güvence altına alınan haklar olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Bunların içinde de en güzeli çocuk hakları. Çocuk haklarının korunması, kendi geleceğinizi kurgulayabilmeniz için bu hakların bilincinde ve takipçisi olmanız için Dünya İnsan Hakları Günü, bir farkındalık günü. Ortak yaşamın, beraber yaşadığımız alanda birbirimize saygının, toplum olarak belli kurallar çerçevesinde varoluşumuzu perçinleyecek temel duyguyu ve bizim insan olarak yaşama dair beklentilerimizi kurgulayabilecek her şeyi düşünmek için bir fırsat. Bu farkındalığı, bu duygu bizlere yaşattıkları ve ortaya çıkardıkları eserler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında Feyzanur Çetin birinci, Zeynep Eslem Turan ikinci, Gülnisa Ağar üçüncü oldu.

Ortaokullar arası düzenlenen şiir yarışmasında Berkay Yüksel birinci, Betül Bingöl ikinci, Ayşegül Üzel ise üçüncü oldu.

Liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında ise birinciliği İbrahim Kahraman, ikinciliği Hakan Sapmaz, üçüncülüğü Zeynep Bocut elde etti.

Tören, ödüllerin verilmesiyle birlikte sona erdi.