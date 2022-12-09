Konferansa Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İl İnsan Hakları Kurul üyeleri katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte KBÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr Fatih Kırışık tarafından katılımcılara insan hakları ile ilgili bilgiler verildi.

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