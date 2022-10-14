Konya’nın Kulu ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, devriye sırasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ahmet Baran Caddesi üzerinde seyir halinde olan 67 AAS 595 plakalı kamyonetten şüphelendi. Kamyonetti durdurmak isteyen polis ekipleri ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan sürücüyü kovalamaya başladı. Takibe alınan kamyonet Kıbrıs Caddesinde durduruldu. Aracının plaka sorgusunda muayenesi olmadığı anlaşıldı. Kamyonette yapılan aramada ise kasa içerisinde 20 adet yaklaşık 3 buçuk metre uzunluğunda ve 6 adet 1 buçuk metre uzunluğunda olmak üzere 26 adet inşaat iskele demiri bulundu. E.K. isimli kamyonet sürücüsü, demirleri çaldığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheli E.K. emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.