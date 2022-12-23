Aydın’ın Didim ilçesinde bir inşaattan 80 adet kalıp iskele demiri, kalıp tahtaları ve kalas çalınması ile ilgili olarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde bir inşaattan 80 adet kalıp iskele demiri, kalıp tahtaları ve kalas çalınması ile ilgili olarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi’nde bir inşaattan 80 adet kalıp iskele demiri, kalıp tahtaları ve kalas çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince olay yeri ve çevresi ile teknik imkanlar kullanılarak yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını 2 adet suç kaydı bulunan G.H. (37) isimli şüpheli tarafından araç ile gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma sürüyor.