Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki inşaattan demir çalan hırsızlar, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu aracı bırakıp kaçtı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki inşaattan demir çalan hırsızlar, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu aracı bırakıp kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaattan demir çalan hırsızlar, çaldıklarını 16 FT 948 plakalı otomobilin arka koltuğuna yükledi. Hırsızlığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızların bulunduğu araç arasında kovalamaca yaşandı. Önü kesilen araç, kaldırıma çarpıp kaçmaya devam etti. Metal Sanayi ara sokaklarından hızla kaçmaya devam eden hırsızlar, aracı 19. Metal Sokak’ta bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonucunda aracın arka koltuğunda bulunan çalıntı inşaat demirlerini ele geçirdi.

Polis ekipleri hırsızları arıyor.