Eskişehir’de bir inşaattan 150 bin liralık malzeme çalıp hurdacıya sattığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’ne bağlı İmişehir Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bir fabrikadan yaklaşık 150 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde 2 şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve çalıntı malzemeleri kent merkezinde bulunan bir hurdacıya sattığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, çalıntı malzemelere geri dönüşüm yapıldığı için ele geçirilemedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.