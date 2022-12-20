Antalya’da inşaat halindeki apartmandan iskeleyi toplamaya gelen 32 yaşındaki işçi, dengesini kaybedip 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya’da inşaat halindeki apartmandan iskeleyi toplamaya gelen 32 yaşındaki işçi, dengesini kaybedip 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatı devam eden 12 katlı binanın 8’inci katında iskeleyi toplayan Sadettin Dursun (32), bir anda dengesini kaybedip düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dursun’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Sadettin Dursun’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.