Alınan bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde bir inşaattan 40 adet kontrplağın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da bir inşaattan malzeme çalan 4 zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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