Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Duatepe Mahallesi Mersin Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında çalışan Emrah Aslan (30) adlı işçinin üzerine kalas düştü. Kafasından darbe alan Aslan yere yıkıldı. Gürültüyü duyan arkadaşları geldiklerinde Emrah Aslan’ı kanlar içinde gördü. Hemen olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri yaptıkları müdahalede, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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