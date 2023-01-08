Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Paniğe sebep olan yangında inşaat malzemelerinin çoğu kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Paniğe sebep olan yangında inşaat malzemelerinin çoğu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fatih Mahallesi Hasret Sokak’ta yapımı devam eden binada meydana geldi. Binanın inşaat malzemelerinin kullanıldığı alt kısımda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangın neticesinde inşaat malzemelerinin çoğu kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.