Eskişehir’de son yıllarda sayıları gittikçe artan ve şehir merkezinden başlayarak kentin gelişmekte olan birçok bölgesinde yükselen inşaatların sayısı her geçen gün artarken, ara sokaklardaki çalışmalar sırasında yeterince güvenlik önlemi alınmaması ve kaldırımların işgali tepkilere neden oluyor.

Eskişehir’de son yıllarda sayıları gittikçe artan ve şehir merkezinden başlayarak kentin gelişmekte olan birçok bölgesinde yükselen inşaatların sayısı her geçen gün artarken, ara sokaklardaki çalışmalar sırasında yeterince güvenlik önlemi alınmaması ve kaldırımların işgali tepkilere neden oluyor.

Eskişehir’in neredeyse tüm mahallelerinde tek katlı evlerin yerine apartman yapılması amacıyla başlayan inşaatlarda, ilgili imar yönetmeliğini dikkate alan inşaat firmalarının sayısı gün geçtikçe azalıyor. Cadde ve sokaklarda yeterli önlem almayan inşaat firmalarının ve işçilerin yaya kaldırımlarını inşaat malzemeleri ile işgali devam ediyor. İnşaatın yükselmesiyle birlikte yukarıdan düşebilecek malzemeler de alttan geçen yol veya kaldırımda yürüyen vatandaşlar için hayati tehlike oluşturuyor. Öte yandan, inşaat malzemeleri ile yaya kaldırımlarını işgal eden inşaat firmaları, yayaların araç trafiği içinde yürümesine neden oluyor. Vatandaşlar bu konuda da tepki göstermelerinin yanı sıra inşaatların ilgili imar yönetmeliği çerçevesinde denetlenmesini istiyor.