Tarihi Odunpazarı bölgesinde yapımına başlanan bir inşaat esnafa zor anlar yaşatırken, vatandaşlar inşaatın sebep olduğu toprakları dükkân önünden kendi çabalarıyla temizlemek zorunda kaldı.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde yapımına başlanan bir inşaat esnafa zor anlar yaşatırken, vatandaşlar inşaatın sebep olduğu toprakları dükkân önünden kendi çabalarıyla temizlemek zorunda kaldı.

Eskişehir’de bulunan Tarihi Odunpazarı bölgesi sık sık turist yoğunluğu ve güzellikleriyle dikkat çekerken, son günlerde bölgede yapımına başlanan bir inşaat faaliyeti çevre esnafı çileden çıkardı. Yapılan inşaatın molozları ve topraklarının temiz bir şekilde taşınmaması bölge esnafın dükkânlarının önünü de adeta şantiye alanına çevirdi. Yaşanan bu duruma isyan eden esnaf, eline aldığı süpürgelerle inşaatın sebebiyet verdiği pislikleri temizlemeye çalıştı. Yaşanan durumun dükkânlarına büyük zarar verdiğini belirten bölge esnafı, kirli görüntüyle birlikte bölgenin de turizm açısından ciddi zarar görebileceğini vurguladılar.