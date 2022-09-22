Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Yusuf Göktaş (67), 10. katta tuğla örerken yere düştü. Göktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş’ın cesedi savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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