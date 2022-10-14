Zonguldak’ta yapımı tamamlanan 423 yataklı hastanenin önümüzdeki günlerde poliklinik hizmetleriyle hizmet vermeye başlanacak.

Zonguldak’ta yapımı tamamlanan 423 yataklı hastanenin önümüzdeki günlerde poliklinik hizmetleriyle hizmet vermeye başlanacak.

Atatürk Devlet Hastanesi 423 yatak kapasitesi, 248 tek ve çift kişili odaları, 93 poliklinik odası, 50 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve anjiyo merkezi, kalp tanı ve tedavi merkezi, beyin anjiyo ve kardiyo vasküler cerrahi merkezi, yanık ünitesiyle önümüzdeki günlerde hizmete başlayacak. Önümüzdeki 10 gün içerisinde poliklinik hizmetiyle faaliyete girmesi beklenen yeni hastaneyle kent sağlık alanında yeni ve üstün teknolojilere kavuşmuş oldu.

Hastaneyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, hastanenin ilk etapta poliklinik hizmetleriyle beraber hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.