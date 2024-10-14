Ardahan’da tır dorsesinden inşaat alanına tuğla taşıyan Forklift park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Koca Mustafa Paşa Caddesinde meydana geldi. İnşaata getirilen tuğlaları indirmek için şoför tır’ı inşaat önünde durdurdu. İnşaat alanı önünde park halinde olan araçlar mevcuttu. Forklift yardımıyla TIR dorsesindeki tuğlalar inşaat alanına taşınmaya başlandı. Forkliftle bir palet tuğla kaldırılırken, başka palet de hareket edip Forklift ile birlikte Rıdvan K.’nın otomobilinin üzerine devrildi.

Devrilen Forklift ve tuğla paleti nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Devrilen Forklift daha sonra kepçe yardımıyla aracın üzerinden kaldırıldı.