Hazır Beton Endeksi 2024 Eylül Ayı Raporu’na göre, yılın ilk yarısında geriledikten sonra Ağustos ayında eşik değerin üstüne çıkan Faaliyet Endeksi, Eylül ayında yeniden tüm endekslerin altına geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı. Yılın ilk yarısında geriledikten sonra Ağustos ayında eşik değerin üzerine çıkan Faaliyet Endeksi, Eylül ayında yeniden düşüşe geçerek tüm endekslerin altına geriledi.

Beklenti ve Güven Endekslerinde ciddi bir hareket olmamakla birlikte her iki endeks de eşik değerin altında kaldı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Yılın ilk yarısında geriledikten sonra ağustosta eşik değerin üzerine çıkan Faaliyet Endeksi, eylülde yeniden düşüşe geçerek tüm endekslerin altına gerilemiştir. Geçen yılın aynı ayına göre eylül ayında tüm endeksler azalırken en fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür.” dedi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “2024 yıl sonunda, Türkiye’nin enflasyonu yüzde 40-45 bandında kapatması ciddi bir başarı olarak görülmemelidir. Esas süreç 2025 yılında başlayacaktır. Önümüzdeki bir yıl için piyasa katılımcıları yüzde 27,5, reel sektör yüzde 51,1, vatandaş ise yüzde 71,6 enflasyon tahmin etmektedir. 2025 artışı Orta Vadeli Plan’da ise yüzde 17,5’tur. Tüm bu süreçte Türkiye olarak bir yandan enflasyonu indirip bir yandan ekonominin çarklarını döndürebiliriz. Bunun için ilk etapta, şirketlerin finansmana erişiminin önündeki engellerin azaltılması gerekmektedir. Mevcut faiz hadleri üzerinden de olsa şirketler finansmana erişmelidir. Ticari kredilere ilişkin aylık büyüme hızını yüzde 2 ile sınırlayan Merkez Bankası kararının yeniden gözden geçirilmesi bunun için doğru bir başlangıç olacaktır. Aynı zamanda istihdamı sırtlayan inşaat sektörünün yoluna devam edebilmesi için konut kredisine erişimde kamu bankalarının öncülük etmesi yerinde olacaktır. İpotekli konut satışlarında artış olmaksızın inşaat sektörünün hareket etmesi mümkün görünmemektedir.” diye konuştu.