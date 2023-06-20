Kuşadası Belediyesi, inşaat yasaklarına uymayan firmalara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar yapılan kontrollerde kuralları deldikleri belirlenen 134 firmaya Kabahatler Kanunu gereği toplam 754 bin 600 lira para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat yasaklarının başladığı 15 Mayıs’tan bu yana kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerini sıklaştırdı. Yıl boyunca rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasağı delen, kurallara uymayan veya çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını kontrol etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde uygunsuz çalışma yapan ve inşaat yasağı genelgesine uymayan firmaları tespit ettiklerinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 ve 36’ıncı maddeleri uyarınca cezai işlem uyguluyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar yapılan kontrollerde kurallara uymadıkları belirlenen 134 firmaya toplam 754 bin 600 lira para cezası kesildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uygulanan cezaların caydırıcı olması açısından daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Bazı firmalar cezadan sonra bile ısrarla kaba inşaat faaliyetlerine devam edebiliyor. Zabıta ekiplerimiz, yetkileri dahilinde, yasağa uymayanlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerini ara vermeden sürdürecek. Kurallara uymayan hiçbir firmaya esneklik tanımamız söz konusu değildir. Bu konu önceki gün kentimizde bir inşaatta işçiler ve işveren arasında yaşanan kavga nedeniyle farklı şekillerde gündeme getirilmekte ve çarpıtılmaktadır. Söz konusu inşaat firması hakkında gerek olay öncesinde gerekse de olayın ardından gerekli işlemler yapılmış ve ilgili yasa uyarınca para cezası kesilmiştir. Ancak belediyemiz de bir kamu kurumu olarak bu noktada yasaların uygun gördüğü kadar müdahil olabilir. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi önceliğimiz vatandaşlarımızın huzurudur " diye konuştu.