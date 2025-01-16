TÜİK'in açıkladığı verilere göre İnşaat Üretimin Endeksi, aylık ve yıllık bazda artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksini açıkladı.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Alt sektörlerin aylık bazda incelemesine bakıldığında da; 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.