Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Ekim 2024 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi bu yılın ağustos ayında 2023 yılı ağustos ayına göre yüzde 2,7 azaldı.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu açıklandı. İnşaat sektörü 2025 yılında yüzde 4-5 oranında büyüme gösterecek. 2024 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 8 alt sektörde üretim artarken, 14 alt sektörde ise azaldı. Raporda, inşaat sektörünün 2025 yılında yüzde 4-5 oranında büyüme göstereceği ön görüsüne de yer verildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ekim 2024 sonuçları açıklandı. Raporda, hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu 2025 yılı bütçe teklifi ele alındı. 2025 yılı bütçesinde gelirlerin artırılması ve kamu tasarrufları yoluyla açığın azaltılmasının temel hedef olduğu belirtildi. Ana hedef doğrultusunda hazırlanan bütçe teklifinde, deprem bölgesi yatırımları ile kentsel dönüşüm faaliyetleri için önemli kaynak ayrıldığına da raporda dikkat çekildi. Ayrıca, 2025 yılı bütçesinin yatırımları ve inşaat sektörünü destekleyecek nitelikte olduğu vurgulandı.