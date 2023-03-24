Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Doğru, deprem bölgesinde yarım kalan inşaatların biran önce tamamlanması gerektiğine işaret etti.

Başkan Bayram Doğru, devam eden inşaatların durdurulmasının yıkımla beraber; işsiz insanların iş bulamamasına, nitelikli personelin il dışına gitmesine, vatandaşın bitmiş dairelere ulaşmasının önünü kestiğini vurguladı.

Başkan Doğru, “Depremden sonra devam eden inşaatların faaliyetleri durduruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan teknik rapor alma zorunluluğu getirildi.

Bu süreç devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci genelge yayınlanarak devam eden inşaatlara karot alma zorunluluğu getirildi. Bu genelge ile süreç felç edildi. Bu sürecin hayatın normale dönmesi açısından çok önemli iken çok ağır ve belirsiz şekilde devam etmektedir.

Yaşadığımız büyük felaketten sonra canlarını mallarını kaybeden insanların bir an önce normal hayata dönmesi için gerekli imkanların sağlanması elzemdir. Adıyaman ekonomisinin iki can damarından biri olan inşaat sektörünün faaliyetlerinin başlanması için yetkili kişiler tarafından yapılan kontrol sürecinin hızlıca bitirilerek sektörde çalışan binlerce insanın biran önce işine dönmesi sağlanmalıdır.

Rapor sürecinin uzun sürmesi yıllarca telafi edilemeyecek sorunlara yol açacağı kesindir. Yaklaşık 50 gündür hayatın durması ve inşaat sürecinin durdurulmasıyla sektörde çalışan çoğu usta iş imkanı olmaması nedeniyle il dışına gitmek zorunda kalmıştır. Büyük titizlikle yapılan inşaatlarda nitelikli işçinin il dışına gitmesiyle yapılacak işler nerdeyse yeterliliği olmayan ustalarla yapılmaya zorunlu hale gelecektir. Belki de faaliyetler başlasa bile usta bulamayacak duruma gelmiş olacağız.

Bu süreçten sadece müteahhitler değil bütün vatandaşlar zarar görmektedir. Yaklaşık 600 daire bitme aşamasına gelmesine rağmen yasak nedeniyle teslim edilememektedir. Buda vatandaşın çadırlarda mağdur olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yetkililer tarafından bu sürecin hızla takibi yapılarak sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.