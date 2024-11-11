Rize’de bir inşaatın şantiyesinde çalışan 23 yaşındaki genç işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yapımı süren su arıtma tesisinin inşaatının şantiyesinde çalışan 23 yaşındaki Ahmet M., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten aşağıya düştü. Çevredeki işçiler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler işçiyi düştüğü yerden çıkarttı. Çıkartılan işçinin olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasından ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.